В Ульяновской области в связи с морозом объявлен желтый уровень опасности
В субботу ГУ МЧС по Ульяновской области объявило желтый уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Как отмечает ведомство, по прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 17 на 18 января местами по области ожидается мороз минус 30 градусов по Цельсию.
ГУ МЧС рекомендует без острой необходимости не выходить на улицу, в случае выхода на улицу тщательно подбирать теплую одежду, не употреблять алкоголь, который способствует более быстрой потере тепла и потере бдительности.