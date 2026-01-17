В Ульяновской области в связи с морозом объявлен желтый уровень опасности

В субботу ГУ МЧС по Ульяновской области объявило желтый уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, по прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 17 на 18 января местами по области ожидается мороз минус 30 градусов по Цельсию.

ГУ МЧС рекомендует без острой необходимости не выходить на улицу, в случае выхода на улицу тщательно подбирать теплую одежду, не употреблять алкоголь, который способствует более быстрой потере тепла и потере бдительности.

Андрей Васильев