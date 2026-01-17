«Парма» уступила ЦСКА

«Бетсити Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своем паркете проиграла столичному ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 92:82.

Самым результативным игроком матча в составе пермской баскетбольной команды стал Брендан Адамс, набравший 17 очков и сделавший шесть передач. 15 очков и восемь передач собрал Террелл Картер.

ЦСКА одержал 10-ю победу в Единой лиге ВТБ подряд. «Бетсити Парма» потерпела второе поражение в последних четырех встречах.

Следующая игра в турнире для подопечных Евгения Пашутина пройдет 25 января дома с МБА МАИ.