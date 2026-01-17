В Крыму уменьшили уличное освещение из-за морозов

С 17 по 21 января в Крыму уменьшат уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на электросети. Предприятиям поручено оптимизировать график работы энергоемкого оборудования или отложить его использование. Это связано с циклоном и резким понижением температуры, сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию и риск перегрузки сетей, пояснили в «Крымэнерго». Жителей полуострова призвали экономить электроэнергию. Это необходимо для того, чтобы в регионе не пришлось вводить аварийные графики отключения электричества, добавили в энергокомпании.

«Реализация этих мер позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций в энергосистеме региона»,— следует из пресс-релиза «Крымэнерго».

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Севастополе с 17 по 21 января составит от +3° до –5°, ночью — от –4° до –7°. На южном побережье Крыма до 21:00 17 января действует оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра, который может достигать 20–25 м/с.