В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудовано 56 купелей

В этом году к празднику Крещения Господня в Самарской области будет оборудовано 56 купелей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В правительстве Самарской области отмечают, что в Самаре, по традиции, можно будет окунуться в проруби на Полевом спуске, здесь будут оборудованы теплые помещения для переодевания. На всех официальных местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские и медики, готовые прийти на помощь.

В Оренбургской области, по данным ГУ МЧС, оборудовано 30 купелей в 18 муниципалитетах, в том числе на реках и озерах.

В Ульяновской области, согласно опубликованному на сайте управления МЧС перечню мест для крещенских купаний, оборудовано 58 купелей в 16 районах региона, а также четыре купели в Ульяновске около храмов. Выход на лед открытых водоемов в этом году ГУ МЧС запретило.

Андрей Васильев