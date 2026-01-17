Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о травмировании девятилетней девочки в поселке Камское Устье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В августе 2025 года ребенок упал со значительной высоты на детской площадке из-за износа игрового оборудования. Девочка получила тяжкий вред здоровью. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

Мать пострадавшей обратилась в информационный центр СК России с жалобой на ход расследования. Господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о проведенных следственных действиях. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов