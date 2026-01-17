Самарский градсовет отклонил два проекта комплексной застройки

Два проекта комплексного развития территорий были отклонены членами рабочей группы Единого градостроительного совета Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство градостроительной политики Самарской области, отметив, что «новые проекты комплексной застройки должны улучшать жизнь людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министерство отмечает, что у экспертов градсовета к проекту по заключенному в 2018 году договору о развитии застроенных территорий (РЗТ) в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы, Калинина в Промышленном районе Самары. Первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор области Екатерина Семенова заявила, что «проект достаточно условный», «необходимо пересмотреть этажность, внимательнее посмотреть ситуацию по социальным объектам, оценить эту территорию не только в разрезе квартала, но и в соседстве с другими территориями».

Второй проект, по развитию территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе Самары (договор РЗТ заключен в 2016 году), также вызвал много замечаний экспертов. По мнению членов градсовета, «двор фактически будет превращен в парковку, могут возникнуть проблемы с пешеходной зоной и проездом автомобилей для людей, живущих рядом с новым комплексом».

Оба проекта отклонены и направлены на переработку.

В рабочую группу градсовета входят профессионалы высокого уровня — заслуженные архитекторы России, профессорско-преподавательский состав вузов региона, представители муниципальных образований и правительства региона.

Андрей Васильев