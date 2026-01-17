Филиппины депортировали в Россию блогера после кражи вентилятора и велосипеда

Власти Филиппин депортировали в Россию блогера Виталия Здоровецкого. Он покинул островное государство 17 января, сообщила иммиграционная служба. Блогера арестовали на Филиппинах в апреле по обвинению в нападении на прохожих и краже.

«Его отправили в Россию рейсом из Калибо»,— сказала пресс-секретарь филиппинской иммиграционной службы Дана Сандовал (цитата по ABS-CBN News).

33-летний Виталий Здоровецкий ранее проживал в США, у него есть грин-карта. На Филиппинах его обвинили в том, что он напал на охранника и пожилую женщину, оскорблял местного жителя, а также украл вентилятор и трехколесный велосипед. Все это он делал во время трансляции в соцсетях. По словам министра внутренних дел Филиппин Хуанито Ремуллы, обвиняемый раскаялся.

У Виталия Здоровецкого есть YouTube-канал с 10 млн подписчиков. В своих видео он разыгрывает прохожих. В 2014 году блогер выбежал на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Бразилии. В 2022 году он сделал то же самое во время матча четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами.