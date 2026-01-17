В Волгоградской области установят водоохранные границы для пяти рек

В Волгоградской области планируют установить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос для пяти рек: Аксай Курмоярский (Аксай), Куртлак, Кардаил, Черная и Еруслан. Решение принимается в рамках проекта приказа облкомприроды.

Ранее в регионе уже были определены границы водоохранных зон для рек Лиски, Аксай-Есауловский, Цимла, Цуцкан и Абганеровского водохранилища. Для этих объектов установлены зоны шириной 200 м и прибрежные полосы — 40 м. Также были определены береговые линии для озер Кондол, Митяево и Кустово.

Водоохранные зоны — это территории, расположенные вдоль берегов морей, рек, ручьев, каналов, озер и водохранилищ. В этих зонах действует специальный режим использования земель, направленный на предотвращение загрязнения, заиления и истощения водных ресурсов.

