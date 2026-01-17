Минниханов поручил усилить контроль за газовым оборудованием в жилых домах

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Соответствующие указания он дал на совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба раиса.

Местным администрациям, МЧС, газовым службам, управляющим компаниям и Государственной жилищной инспекции поручено усилить патрулирование населенных пунктов. Особое внимание необходимо уделить состоянию газового оборудования, вентиляции, электро- и отопительных приборов. На контроле должны находиться места проживания многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

Господин Минниханов отметил, что за первые две недели января в республике произошли серьезные происшествия, связанные с пожарами и отравлением угарным газом. По состоянию на 14 января количество пожаров выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличилось и число погибших.

Анар Зейналов