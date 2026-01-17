Отдых с поправкой на здоровье

Отдых в санаториях за год подорожал на 20%. Несмотря на высокий ценник, глубина бронирований в некоторых здравницах превышает уже девять месяцев, сообщили “Ъ FM” в Ассоциации оздоровительного туризма. Среди причин высокий спрос и дефицит номерного фонда. Девелоперы теперь неохотно заходят в такие проекты. И главная проблема даже не дорогая стройка, а медперсонал, который не хочет ехать в дальние регионы. Сколько стоит поправить здоровье в российских лечебницах? И почему они закрываются? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Санаториев в России стало в полтора раза меньше чем 23 года назад. Сейчас на всю страну приходится 1695 таких объектов, посчитали аналитики Commonwealth Partnership (CMWP). Для сравнения, гостиниц больше 24 тыс. Количество лечебниц сокращается, а вот номеров, как утверждают собеседники “Ъ FM”, стало больше — примерно 190 тыс. Рынок укрупняется, но стареет. Девелоперы предпочитают реновацию вместо новых здравниц, срок окупаемости которых уже превышает 20 лет.

Так что дефицит мест в санаториях будет только нарастать, не исключает партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова: «Когда действовало 141 постановление, по которому можно было привлекать льготные кредиты по 3-5% годовых на 12 лет, это серьезно повышало привлекательность санатория. Но уже с 2023 года ставка увеличилась. Каких-то других альтернатив пока не предложено. Поэтому высокая кредитная нагрузка не позволяет вкладываться в такого рода проекты. Единственная схема — инвестиционные номера. Учитывая средние темпы, какими объекты выбывали до этого, 20-25 санаториев ежегодно будут уходить с рынка».

Санаторий в полтора раза дороже, чем отель соответствующей емкости. Квадратный метр строительства на конец 2025 года оценивался в 250 тыс. руб. Кроме этого нужно еще 300-400 млн на медицинский блок, если речь идет о здравнице на 2,5 тыс. кв. м. Плюс затраты на персонал, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Набрать врачей на дефицитном рынке — задача архисложная. Допустим, построили шикарный санаторий на Алтае. Как мы перевезем кардиолога с семьей из Москвы или из Барнаула в какой-то лесной массив? Зачем ему туда ехать? Сколько мы должны ему платить? Новые санатории сталкиваются с колоссальной проблемой именно медицинских кадров. За 2025 год мы знаем буквально семь санаториев на всю Россию, которые вступили в строй: в Кавминводах, в Башкирии, республике Алтай, Тюмени, в Подмосковье. При этом спрос растет на 5-10% ежегодно. Наметился серьезный дефицит мест. Туристы должны бронировать путевки за три-шесть, а иногда даже за девять месяцев, если это редкие санатории».

Если отели взаимозаменяемы, то у здравницы свой медицинский профиль. Санаторий, что специализируется на лечении ЖКТ, не может заменить кардиологический, который, например, закрылся на реновацию. Все это толкает цены вверх, продолжает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов: «Региональные санатории, которые резко поднимали цены, сразу сталкивались со снижением спроса. Разброс прироста по 2025 году — от 10% до 20% в зависимости от объекта. Средняя цена по рынку на размещение в отеле "три-четыре звезды" — от 8 тыс. руб. до 14 тыс. руб. за сутки с лечением. "Люкс" — от 15 тыс. руб. до 25-30 тыс. руб. за сутки с человека. В премиальный сегмент входит большой пакет превентивной медицины, эстетических компонентов, детокс-программы. Сейчас это от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. в сутки на человека».

Сложнее всего забронировать здравницу в Кавказских Минеральных Водах, лист ожидания в некоторых санаториях приближается к году, а сутки могут стоить выше 100 тыс. руб. В тренде короткие программы, максимум на 10 дней. Самый массовый продукт — антистресс. Медики обещают восстановить внутреннюю энергию и сон всего за одни выходные. И за 500 тыс. руб., если речь идет о подмосковных центрах здоровья.

В бюджетном сегменте с российскими лечебницами все еще конкурируют белорусские. Но и там лечиться стало дороже. Год назад на путевке можно было сэкономить треть, сейчас разница минских здравниц не больше 12%.

Аэлита Курмукова