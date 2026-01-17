Глава СКР затребовал доклад по уголовному делу по факту травмирования подростка в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Перми по факту травмирования подростка упавшим снегом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 1 января 2026 года с крыши многоквартирного дома в Мотовилихе на несовершеннолетнего упала снежная масса. В результате мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.