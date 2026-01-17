В пензенском Малом Труеве благоустроят парк Победы за 10 млн рублей

Администрация Кузнецкого района Пензенской области объявила конкурс на благоустройство Парка Победы по ул. Больничная, 2а в селе Малый Труев. Начальная максимальная цена контракта составляет 10,08 млн руб.

Фото: t.me / gorparksaratov Парк Победы под Пензой благоустроят за 10 млн рублей

Работы включают ремонт существующих объектов и создание новых зон отдыха. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит сделать прогулочные дорожки, а также установить освещения в парке.

Подача заявок началась 16 января 2026 года, окончание приема — 26 января 2026 года. 28 января администрация выберет подрядчика, который приступит к выполнению работ.

Нина Шевченко