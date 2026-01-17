Движение транспорта по улице Лопатина перекрыли из-за ремонта на водопроводе

Водителей Санкт-Петербурга предупредили, что движение по улице Лопатина временно перекрыто из-за ремонта на сети холодного водоснабжения. Работы осуществляют специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга».

Как уточнили в пресс-службе предприятия, специалисты ремонтируют участок сети по адресу улица Коллонтай, дом 47, корпус 5. Абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

В «Водоканале» добавили, что о завершении работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Татьяна Титаева