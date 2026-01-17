В Волгоградской области сняли с продажи лимонад Aloe Vera из-за вредных примесей

В Волгоградской области сняли с продажи лимонад с добавлением алоэ из-за выявленных нарушений. Напиток, производимый ООО «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА», был признан потенциально опасным для потребителей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Прокуратура Пензенской области

Ведомство обнаружило в составе продукта вредные примеси, что стало основанием для принятия мер. В ходе проверки из магазинов региона изъяли девять бутылок напитка. «Оператором системы „Честный знак“ была произведена приостановка реализация такой продукции в розничной торговле», — сказано в релизе.

Ранее, в конце декабря прошлого года, прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку негазированного напитка Aloe Vera после сообщения о возможном отравлении ребенка. Сотрудники магазина «Магнит» в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка ацетон. Пресс-служба ритейлера сообщала, что продукция снята с продажи.

Нина Шевченко