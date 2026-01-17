В Татарстане пожароопасный сезон планируют ввести с 15 апреля

В Татарстане пожароопасный сезон в 2026 году планируют установить с 15 апреля. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане пожароопасный сезон могут ввести с 15 апреля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане пожароопасный сезон могут ввести с 15 апреля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зону повышенного риска включены 129 населенных пунктов, в том числе Казань. На период пожароопасного сезона будет запрещено разведение костров, сжигание ТБО, сухой травы и мусора. Также нельзя будет использовать открытый огонь в мангалах и жаровнях, применять салюты и фейерверки.

Отдельные требования предусмотрены для садоводческих товариществ и детских оздоровительных организаций вблизи лесных массивов. Их руководители должны провести противопожарные мероприятия и паспортизацию территорий. МЧС Татарстана окажет методическую помощь муниципалитетам и организует патрулирование пожароопасных территорий.

В 2025 году пожароопасный сезон в республике длился с 15 апреля по 14 октября — 183 дня.

Анар Зейналов