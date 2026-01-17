Обесточен один из районов Курской области

В Курской области обесточен Хомутовский район. Причины отключения электричества выясняются, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По данным за 2025 год, в районе проживают 7,9 тыс. человек.

На место аварии выехали бригады энергетиков. Специалисты подключат район к резервным источникам питания «в кратчайшие сроки», пообещал глава региона. «Держу ситуацию на личном контроле»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

В последний раз об отключении электричества в Курской области, в том числе в Хомутовском районе, Александр Хинштейн сообщал 12 января. Тогда причина была связана с ударом ВСУ по энергообъекту, утверждал он.