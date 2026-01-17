Школьница из Калининградской области порезала одноклассника канцелярским ножом

В школе города Гурьевска разбираются в обстоятельствах конфликта среди учеников. Ученица нанесла однокласснику порезы канцелярским ножом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Ведомство обратило внимание на произошедшее после огласки в соцмедиа.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с инцидентом в школе. Поручение направлено Дмитрию Канонерову.

Татьяна Титаева