В Петербурге обманутому мошенниками пенсионеру аннулировали кредит на 2 млн рублей

Суд признал недействительным кредитный договор на сумму около 2 млн руб., который 71-летний петербуржец заключил под влиянием мошенников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данным следствия, весной 2024 года телефонные мошенники убедили пенсионера взять кредит и перевести деньги на их счет. Экспертиза установила, что мужчина во время заключения договора не понимал значения своих действий и не мог сопротивляться.

Заявление в суд об аннулировании кредитного договора направила прокуратура. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в ведомстве.