Рубль держит крепость

К концу недели Банк России резко понизил курсы доллара и евро. К вечеру 16 января американская валюта ушла ниже 78 руб. за единицу, европейская опустилась до 90,5 руб. Юань торговался на уровне 11 руб. Таким образом, официальный курс доллара снизился на 69 коп. евро — более чем на 1 руб., а китайской валюты — на 9 коп. Как отмечают аналитики, поддержку рублю оказали данные по объемам продажи валюты со стороны ЦБ на рынке.

Но есть и другие факторы укрепления, отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг: «Такая валютная динамика логична, учитывая, что в декабре был достаточно большой импорт товаров из Китая. Январь — месяц, когда потребительская активность традиционно низкая. В 2026-м она дополнительно усугубилась длинными новогодними каникулами. Все это мотивирует импортеров покупать валюту. Минфин увеличивает объемы операций по бюджетному правилу по продаже валюты из ФНБ. Консенсус заключается в том, что объемы продажи валюты в 2026-м окажутся значительными. Избыток валютной ликвидности, предложение сталкивается с низким спросом. Поэтому текущая ситуация способствует дальнейшему укреплению рубля. На следующей неделе мы можем дойти и до 77 руб. за доллар. Тем более впереди конец месяца, когда экспортеры будут продавать валюту для уплаты налогов».

«Сбер» считает равновесным курсом доллара диапазон 98-105 руб. Такой уровень помог бы экспортерам и импортерам при осуществлении сделок, отмечал в ноябре президент банка Герман Греф. Однако пока внешнеэкономические барьеры не позволяют добиться подобного показателя, подчеркивает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Все ждут, что рубль будет слабее, а он все держится и держится сильным. Иногда непонятно, из-за каких факторов. Но все-таки мы несколько лет шли к тому, чтобы взаиморасчеты по экспортно-импортным операциям шли в рублях. В таком случае спрос на валюту естественным образом падает.

Другой фактор: сейчас курс устанавливается и на биржевых торгах. И сделки некоторых игроков иногда определяют то, на каком уровне остановится Центробанк. Думаю, что в дальнейшем национальная валюта начнет ослабевать. Доходы бюджета построены исходя из этого важнейшего ориентира. В 2025-м в рублях был заложен более слабый курс, и это выдержать не удалось. Ситуация с бюджетом остается сложной. Более слабый курс заложен в федеральный бюджет.

Возможно, еще сыграет роль фактор мировых цен на нефть, его никто не отменял, хотя сейчас он не так влияет, как раньше. Влияет неопределенность, санкции. Курс складывается под воздействием многих причин. Но санкционное влияние есть, мы это видели, иногда очень отчетливо, например, осенью 2024 года. Но склоняться нужно к тому, что курс будет под большим давлением, и рубль ослабеет».

Согласно консесус-прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ, в 2026 году курс доллара поднимется выше 94 руб. за единицу, в 2027-м превысит 100 руб., в 2028-м году составит почти 104 руб. В компании Freedom Finance Global ожидают, что курс американской валюты в этом году в среднем будет находиться в коридоре 80-87 руб.

