В Астрахани скоро устранят аварию на магистральном водоводе

Специалисты «Астрводоканала» завершают работы по устранению аварии на магистральном водоводе по ул. Авиационной рядом с гипермаркетом «Лента». Об этом сообщили в администрации Астрахани.

Фото: Администрация Астрахани Ремонтные работы на магистральном водоводе у «Ленты» близятся к концу

Фото: Администрация Астрахани

Из-за аварии в Кировском, Советском и Ленинском районах Астрахани с полуночи наблюдалось снижение давления холодной воды. В некоторых домах подача воды полностью прекратилась, за исключением микрорайона Бабаевского. Повреждение произошло на трубе диаметром 1,2 м, расположенной на глубине 4 м.

Ночью работы велись при помощи более 10 единиц спецтехники. Уже установлен ремонтный хомут, что позволило избежать полного отключения воды, и ведется монтаж фиксирующей муфты. Для предотвращения разрывов трубопроводов давление в системе будет повышаться постепенно.

После завершения ремонта коммунальные службы приступят к откачке воды с прилегающих территорий. Ожидается, что аварийная ситуация будет полностью устранена в ближайшее время.

Нина Шевченко