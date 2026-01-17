Три петербургских моста украсят подсветкой в годовщину прорыва блокады Ленинграда

В День прорыва блокады Ленинграда, 18 января, на Дворцовом, Троицком мостах и мосту Бетанкура зажгут художественную подсветку. Их пролеты предстанут в цветах ленты Ленинградской Победы, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Подсветка будет работать с 16:45 18 января до 09:30 следующего дня. В тот же день зажгут факелы Ростральных колонн — с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00.

«В иллюминации, которая зажжется на главных мостах Северной столицы, символичен каждый оттенок. Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зеленый — жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения»,— уточнил губернатор Александр Беглов.

В честь 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда небо над Московским проспектом осветят «Лучи Победы». Акция символизирует мужество и стойкость жителей и защитников города в годы блокады. Инсталляция включится 18 января в 16:45 и будет работать до 9:30 19 января в соответствии с графиком работы наружного освещения.

Татьяна Титаева