Хомутовский район Курской области остался без электричества

Без света остался Хомутовский район Курской области в субботу, 17 января. Причины отключения пока выясняются. Бригады энергетиков выехали на место аварии. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В кратчайшие сроки специалисты подключат район к резервным источникам питания. Держу ситуацию на личном контроле»,— заявил глава региона.

На текущий момент в Курской области действует режим опасности атаки БПЛА. Оперштаб объявил о нем в 12:26.

По информации губернатора Александра Хинштейна, в период с 9:00 пятницы, 16 января, до 7:00 субботы в регионе сбили 36 беспилотников различных типов. Приграничные районы были обстреляны артиллерией 38 раз, десять раз БПЛА сбрасывали взрывные устройства. Взрывчаткой с беспилотника в хуторе Александровка Рыльского района были повреждены два частных дома и два автомобиля. Информации о пострадавших нет.

В Минобороны РФ также сообщили, что сегодня в период с 12:00 до 15:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника самолетного типа, пять из них — в Курской области. Ликвидированы также 18 БПЛА в Белгородской области и один — в Орловской.

Денис Данилов