При взрыве в кафе под Ставрополем пострадали восемь человек

В результате взрыва и пожара в придорожном кафе в Ставрополе пострадали восемь человек, включая троих детей. Об этом сообщил глава Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов в Telegram-канале.

По данным господина Борзова, в числе пострадавших — трое работников кафе; они получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Также пострадала семья из пяти человек, которая находилась в заведении в качестве посетителей. Членам семьи диагностированы ожоги третьей степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

По предварительным данным, причиной возгорания в здании стал взрыв газового баллона. Пожар потушен. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники специализированных служб.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров потребовал «оперативно проконтролировать соблюдение требований пожарной безопасности в точках общепита и на других объектах ... где используется газобаллонное оборудование».