Краевой суд отказал автодилеру в расторжении договора покупки внедорожника

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшего ООО «Экскурс Авто» в расторжении договора купли-продажи внедорожника «Митсубиси Паджеро Спорт». Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

В июле 2024 года автодилер за 1,5 млн руб. купил у частного продавца автомобиль «Митсубиси Паджеро Спорт». Позже выяснилось, что на машине не совпадают VIN-номера шасси, из-за чего поставить на учет автомобиль новый собственник не смог. Автодилер потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, ссылаясь на скрытые дефекты товара. Продавец, в свою очередь, заявил, что представил все документы покупателю, включая ПТС с отметками об особенностях VIN-кода, при этом автомобиль был зарегистрирован в органах ГИБДД несмотря на нюансы маркировки.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда пришла к выводу, что автодилер, будучи профессиональным участником рынка был осведомлен о состоянии автомобиля, ознакомлен с паспортом транспортного средства, в котором в разделе «особые отметки» содержались сведения о том, что номер шасси указан с двумя идентификационными номерами, а также располагал иными сведениями о скрытых дефектах. Кроме того, паспорт автомобиля был передан продавцом покупателю вместе с транспортным средством.

Каких-либо нарушений норм материального процессуального права, влекущих отмену решения суда первой инстанции судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда не усмотрела, поэтому апелляционную жалобу автодилера оставила без удовлетворения.