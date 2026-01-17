Сенатор от Ульяновской области предложил Минтрансу РФ решить проблему воды в аэропортах

«Обратился к министру транспорта РФ с предложением о необходимости обязать все российские аэропорты оборудовать свои терминалы фонтанчиками с бесплатной питьевой водой»,— сообщил в субботу в своем Telegram-канале член Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

Сенатор Айрат Гибатдинов (в центре) считает. что питьевые фонтанчики помогут решить проблему воды в зонах вылета

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сенатор Айрат Гибатдинов (в центре) считает. что питьевые фонтанчики помогут решить проблему воды в зонах вылета

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сенатор отмечает, что «таких фонтанчиков должно быть много и они должны быть установлены как до зоны досмотра, так и после нее».

Необходимость предлагаемого нововведения он объясняет тем, что в целях безопасности в ручной клади в зону вылета жидкости проносить нельзя, «поэтому воду пассажирам приходится просто выбрасывать», и гражданам в зоне вылета приходится покупать воду в автоматах, «где она стоит в три-четыре раза дороже, чем в любом супермаркете вне аэропорта». «Более того, летом прошлого года, когда случились массовые задержки рейсов, цены на бутылку воды достигали 450 руб.», — заметил сенатор, отметив, что надеется на поддержку своего предложения.

Вопрос о проблемах с питьевой водой в зонах вылета поднимался в июле минувшего года в Госдуме во время утверждения Андрея Никитина на посту министра транспорта РФ. Тогда отмечалось, что в зонах вылета большинства аэропортов поллитровая бутылка питьевой воды стоит не менее 200 руб., а в апреле прошлого года московское УФАС возбудило два дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М», завышающего цены в зонах вылета аэропорта Внуково. Уже тогда министр транспорта Андрей Никитин признал наличие проблемы и пообещал обсудить ее с аэропортами.

Андрей Васильев