Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft выплатить ему до $134 млрд

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск потребовал от компаний OpenAI и Microsoft выплатить ему компенсацию в размере от $79 млрд до $134 млрд. Бизнесмен утверждает, что разработчик ChatGPT обманул его, отказавшись от некоммерческого характера своей деятельности и заключив партнерское соглашение с производителем ПО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В иске господина Маска указано, что он хочет получить часть от текущей капитализации OpenAI, которая оценивается в $500 млрд. Истец настаивает, что вложил $38 млн в стартовый капитал стартапа в 2015 году и теперь как инвестор может претендовать на часть прибыли, которую заработали OpenAI и Microsoft.

В 2018 году господин Маск покинул совет директоров OpenAI, а в 2023 году основал собственную компанию по разработке искусственного интеллекта. Судебные разбирательства Илона Маска с главой OpenAI Сэмом Алтманом начались в 2024 году. По мнению миллиардера, компания нарушила принцип создания искусственного интеллекта ради блага человечества, а не ради прибыли, и фактически превратилась в «дочку» Microsoft. OpenAI и Microsoft пытаются оспаривать притязания миллиардера.