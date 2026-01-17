Экс-глава пермского департамента транспорта ликвидировал ИП

Бывший начальник департамента транспорта администрации Перми Роман Залесинский прекратил деятельность ИП. Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс» 15 января 2025 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Роман Залесинский

Роман Залесинский возглавил департамент транспорта Перми в мае 2018 года. До этого он руководил подведомственным Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» в Пензе. В должности главы пермского департамента транспорта господин Залесинский проработал менее года — в марте 2019-го он покинул ее, и вскоре начальником департамента был назначен Анатолий Путин, возглавляющий ведомство по настоящее время.

После ухода из администрации Роман Залесинский решил заняться бизнесом в Прикамье и выступил соучредителем нытвенского ООО «Центр ИТ-ЛПЭД», которое специализируется на механической обработке металлических изделий. Господину Залесинскому по-прежнему принадлежит 49% в уставном капитале этой компании. А в 2023 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Самаре.