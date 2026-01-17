Прокуратура выясняет детали ДТП в Волгограде, в котором пострадали две школьницы
В Советском районе Волгограда вечером 16 января произошло ДТП, в результате которого Volkswagen Polo слетел с дороги. Водитель, 38-летняя женщина, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УМВД региона.
Две 14-летние пассажирки попали в больницу в результате ДТП
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
В полиции уточнили, инцидент произошел в поселке Горьковском в районе ул. Волгоградской, 128 около 20:00. Водитель не справилась с управлением, автомобиль опрокинулся в правый кювет.
Сегодня в пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что были госпитализированы 33-летняя сестра водителя и две ее 14-летние дочери. Ранее семья не состояла на профилактических учетах. Ведомство начало проверку по факту ДТП.