В Бурятии проверят жалобу уроженки республики на избиение полицией в Подмосковье

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о проведении проверки по заявлению уроженки республики, пожаловавшейся на действия сотрудников полиции в Подмосковье. Женщина утверждает, что во время миграционного рейда в Подольске ее незаконно задержали и избили.

Мария Цыденова рассказала о произошедшем в соцсети. По ее словам, в ночь на 8 января ее остановили рядом с домом, но у нее не было при себе паспорта. Женщина утверждает, что ей заломили руки, ударили по голове и в спину, затем увезли в отдел полиции. Госпожа Цыденова заявила, что ее незаконно удерживали в отделе около суток. Она сообщила, что ей сломали телефон, сорвали с нее шубу, бросили на пол и вытерли об нее ноги, а затем увезли в наркодиспансер в одной кофте. По словам женщины, ей также угрожали отправкой на СВО.

«Узнав, что у меня есть несовершеннолетние дети, они говорили: "Вас надо давить, уничтожать, а вы еще размножаетесь"», — приводит цитату Chita.ru.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что узнал о ситуации только 14 января и сразу связался с руководством МВД. «Этим вопросом лично занимается начальник УВД по городу Подольску», — сообщил чиновник. Он выразил уверенность в том, что слова заявительницы будет несложно проверить, так как «в отделе полиции ... установлены видеокамеры ...есть и видеозаписи с нагрудных камер сотрудников».

«Подобная ситуация уже была ранее с нашей землячкой в Подмосковье, — добавил господин Цыденов. — Тогда мы также проработали со всеми сторонами, детально разобрались в обстоятельствах».

Прошлым летом на станции МЦД-1 «Немчиновка» люди в камуфляже силой задержали другую уроженку Бурятии. Позднее глава региона сообщил, что это были «дружинники местного казачьего сообщества», которые «в инициативном порядке решили оказать содействие проверяющим». Алексей Цыденов заявил тогда, что материалы в отношении дружинников передадут в СКР «для привлечения к ответственности». Понесли ли эти граждане наказание, не сообщалось. Господин Цыденов посоветовал уроженцам республики всегда «иметь при себе паспорт».