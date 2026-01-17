В 2026 году субсидируют авиаперелеты в шесть городов из Челябинска

На 2026 год запланировано субсидирование девяти авиарейсов в шесть городов из Челябинска и одного — обратно. Перечень льготных полетов опубликовала Росавиация.

Из Челябинска субсидируемый маршрут ожидается в Ханты-Мансийск. Рейсы будет выполнять компания «РусЛайн». Остальные полеты планируется совершать в областную столицу. Это рейс из Казани от перевозчика «Ред Вингс», из Красноярска от «Аэрофлота», из Минеральных Вод от «Азимута». Также полеты будут выполнять авиакомпании «ЮВТ Аэро» — из Нижнего Новгорода, «Сибирь» — из Новосибирска, «Ютэйр» — из Сургута.

Кроме того, льготными рейсами сделали маршруты из Казани в Магнитогорск («ЮВТ Аэро»), из Магнитогорска в Минеральные Воды («Азимут») и Сочи («Северный ветер»).