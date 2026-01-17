Самый большой бесплатный каток откроют в Петербурге 18 января

Каток площадью 8000 кв. м станет доступным для посетителей с 18 января. Ледовая площадка находится около дома 32 по Железнодорожному проспекту, сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для петербуржцев подготовили зоны массового катания, аттракционов, веселых стартов, мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, а также зону для проведения игр турнира среди детских дворовых команд «Невская шайба». В рамках церемонии состоится турнир по русскому хоккею, посвященный 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Мероприятие посетят глава администрации Невского района Алексей Гульчук и депутаты Законодательного собрания. Официальная часть начнется в 15:00.

Татьяна Титаева