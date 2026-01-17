В Оренбурге семиклассница отдала мошенникам 167 тыс. рублей со счетов родителей

Полиция Оренбургской области возбудила уголовное дело по факту мошенничество с причинением значительн6ого ущерба (ч. 2 ст. 159, до пяти лет лишения свободы), сообщило в субботу УМВД РФ по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство сообщает, что в отдел полиции № 7 оренбургского управления МВД обратилась 48-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств в размере 167 тыс. руб.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что 14-летней дочери потерпевшей в мессенджере пришло сообщение якобы с аккаунта «МВД РФ» о том, что ее семья является спонсором ВСУ. Далее подростку позвонили мошенники и пояснили, что необходимо срочно «задекларировать» денежные средства родителей. «Действуя по указаниям неизвестного, девочка с мобильного телефона матери продиктовала коды из смс-сообщений и перевела на разные счета сумму в размере 166,85 тыс. руб. После этого неизвестный прекратил выходить на связь, и подросток поняла, что стала жертвой мошенников»,— сообщает УМВД.

Андрей Васильев