«Сургутнефтегаз» получил лицензию на разработку участка нефтегазовых недр в Югре

«Сургутнефтегаз» стал единственным участником аукциона на право разрабатывать участок недр «Западно-Нятлонгский» в Ханты-Мансийском автономного округе (ХМАО—Югре), следует из данных платформы «ГИС Торги». Компания заплатит за лицензию 24,57 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Оформить лицензию ПАО "Сургутнефтегаз" на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (нефть, газ) на участке недр "Западно-Нятлонгский" расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»,— указано в протоколе подведения итогов. Начальная цена аукциона была установлена в размере 22,3 млн руб., шаг — 2,23 млн руб.

Лицензия предполагает геологическую разведку на участке и добычу полезных ископаемых — нефти и газа. Срок действия лицензии — 25 лет.

Площадь участка составляет 120 кв. км. По данным Роснедра, общий объем прогнозируемых ресурсов газа на участке составляет 28 млн кубометров, готовой к добыче нефти — 1,117 млн тонн, перспективных ресурсов нефти — 6,518 млн тонн.

Анна Капустина