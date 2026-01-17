Зарубежные СМИ: Как могут развиваться события вокруг Ирана?

Евросоюз призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана. На фоне напряженности в регионе с таким заявлением выступили в европейском Агентстве по авиационной безопасности. От полетов над страной, по данным Reuters, уже отказались Lufthansa, Wizz Air и British Airways. В Исламской республике продолжаются антиправительственные протесты. Демонстрации и критика властей связаны с резким ростом цен и падением национальной валюты. За это время в беспорядках погибли тысячи человек. Из-за рисков безопасности в Иране приостановило работу посольство Украины. На этой неделе своих дипломатов из страны вывезла Великобритания. Тем временем США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Как и ожидалось ранее, Пентагон стягивает к Ирану дополнительные войска, пишет ABC News. По словам источников, на Ближний Восток перебрасываются эскадрильи истребителей и системы противоракетной обороны. Арсенал американцев в регионе усилит и группа кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Подвести флотилию к берегам Ирана удастся через неделю. В последний раз, по данным телеканала, «Линкольн» был замечен неподалеку от Филиппин. Войска должны сдержать возможные атаки Тегерана на американские базы в регионе. Но ABC News не исключает, что их могут использовать и для ударов по Ирану, если того пожелает Дональд Трамп.

Однако пока американский президент отказывается от военного вмешательства, полагает Associated Press. Глава Белого дома занял примирительную позицию, накануне он даже поблагодарил иранских лидеров за то, что они не казнили сотни задержанных протестующих. Ранее убийства демонстрантов Трамп называл «красной линией» для возможных мер против Тегерана, напоминает издание. По данным Информационного агентства по правам человека, в беспорядках погибли уже больше 3 тыс. человек. Это рекордное число жертв демонстраций в Иране за последние десятилетия. При этом репрессии властей против граждан, по всей видимости, смогли подавить протесты в исламской республике, подытоживает Associated Press.

Собеседники Reuters сообщают о спокойной обстановке в самой столице. В Тегеране последние четыре дня не было никаких признаков крупных демонстраций, рассказали агентству местные жители. Похожую ситуацию на улицах описывает и иранец из северной части страны.

Но даже если властям Ирана удастся подавить волну протестов, уступки со стороны режима аятолл неизбежны, пишет The Wall Street Journal. А верховный лидер Али Хаменеи прямо сейчас стоит перед судьбоносным выбором, говорят эксперты издания. По их словам, Тегеран в любом случае должен решить экономические проблемы в стране, а сделать это можно только при ослаблении международных санкций. Для этого Хаменеи придется пойти на компромисс, в частности, сократить ядерную и ракетную программы Ирана, а также прекратить зарубежные миссии Корпуса стражей исламской революции. Если же верховный лидер не пойдет на уступки ради спасения системы, лояльные ему сторонники могут либо узурпировать власть, либо оттеснить аятоллу на второй план, допускают Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal.

О таких же компромиссах со стороны Ирана для урегулирования конфликта 16 января заявлял Стив Уиткофф. Белый дом все еще надеется разрешить ситуацию дипломатическим путем, отметил спецпосланник президента США.