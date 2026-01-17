СКА вызвал призрак из прошлого

Хоккеисты СКА преподнесли очередной неприятный сюрприз болельщиками, проиграв на своей площадке «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Прийти вечером в пятницу на хоккей и увидеть одну заброшенную шайбу, которая не спасла от поражения в игре с аутсайдером, — это не совсем то, что хотели увидеть поклонники армейской команды. Тренер петербуржцев Игорь Ларионов в очередной раз долго пытался объяснить причины фиаско, но ясности его слова не внесли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встречу со СКА сочинцы собрались. Армейцы же не сумели взять реванш за поражение 4:8 - хотя от них этого ждали

Фото: ХК СКА

СКА до матча в пятницу встречался с «Сочи» уже трижды. Один раз обыграл соперника дома со счетом 8:1. Вскоре после этого поражения с поста «леопардов» уволили опытного наставника Владимира Крикунова. И «Сочи» возглавил Дмитрий Михайлов, воспитанник петербургского хоккея, игравший за армейцев в начале нулевых. Он успел поработать тренером в системе СКА, также возглавлял юношескую сборную России, даже ездил в командировку в Иран, где тренировал местных хоккеистов. Это был полезный для Михайлова опыт, он сам об этом рассказал журналистам после матча.

Именно под руководством скромного на вид тренера, который говорит так тихо, что его не слышно без микрофона, южане нанесли армейцам сокрушительное поражение во встрече чемпионата КХЛ, состоявшейся в конце декабря. Тогда «Сочи» выиграл на своей площадке 8:4. Последний гол в том матче забил форвард Николай Поляков, который в прошлом сезоне играл за СКА. Как и нападающий Павел Дедунов, который сейчас выводит «леопардов» на лед с капитанской нашивкой. Когда Игоря Ларионова в декабре спросили, в курсе ли он, что за «Сочи» забил хоккеист, выступавший ранее за СКА, тот признался, что не знает такого.

Эта мелочь могла бы не иметь значения: в КХЛ выступает много хоккеистов, и тренеры не обязаны все знать, если это, конечно, не звезды, — если бы не тот факт, что победную шайбу во вчерашней игре за «Сочи» забросил то же Николай Поляков, причем с передачи Павла Дедунова. Это произошло за две секунды до конца второго периода, когда игрок «Сочи» вошел в зону по борту и просто бросил по воротам. Голкипер СКА Сергей Иванов не сумел справится с легкой шайбой. До этого гости почти не атаковали владения Иванова, потому что СКА пытался сравнять счет после пропущенной в первом периоде шайбы, и, возможно, Иванов за это время «замерз» в воротах. В любом случае это не оправдание для голкипера, и теперь армейцам надо было отыгрывать две шайбы.

В третьем периоде они нашли в себе дополнительные резервы, даже «размочили» счет на 49-й минуте — отличился форвард Марат Хайруллин, поразивший цель с острого угла. Но в целом атаки СКА не отличались опасностью. Армейцы подолгу кружили с шайбой по чужой зоне, отдавали много передач, выводили друг друга на броски, но шайбы летели после них либо мимо ворот, либо застревали в телах обороняющихся. Среди них лучшим был вратарь «Сочи» Павел Хомченко, отразивший 41 бросок. Но это тот случай, когда голкиперу, как говорится, помогли стать героем. Атаковали хозяева бесхитростно и предсказуемо.

Конечно, тренер СКА учит хоккеистов играть в комбинационный хоккей, который проповедовали ЦСКА и сборная СССР — за эти команды выступал сам Игорь Ларионов. Но там уровень взаимодействия игроков был значительно выше. И мастеров, умеющих обойтись без помощи партнеров, было больше. У СКА таких нет. Последним был нападающий Иван Демидов, который мог взять шайбу и самостоятельно соорудить гол. Он уехал летом в НХЛ играть за «Монреаль Канадиенс». Эстафету Демидова в СКА пытался подхватить на старте сезона 20-летний форвард Матвей Короткий, он даже сделал хет-трик в том самом матче с «Сочи», который петербуржцы выиграли 8:1, но потом получил травму и до сих пор не играет. Также травмирован до конца сезона канадский защитник Тревор Мерфи, который умеет поразить ворота броском от синей линии. Без них результативность СКА страдает. И случаются вот такие «дохлые» матчи, когда игроки не могут преодолеть оборонительные редуты соперников. И это при том, что команда «Сочи» идет в аутсайдерах Западной конференции КХЛ. Предыдущую встречу она проиграла «Металлургу» на его площадке со счетом 0:9. На игру со СКА сочинцы собрались. Армейцы же не сумели взять реванш за поражение 4:8, хотя от них этого ждали.

После матча игроки СКА долго не выходили в раздевалки: как можно было понять, там происходит серьезный разговор. Потом некоторые из них дали интервью, суть который свелась к тому, что нельзя так играть и надо исправлять ситуацию. Игорь Ларионов позже объяснял журналистам причины поражения. Но, чем больше его слушаешь, тем чаще вспоминается предыдущий тренер СКА Роман Ротенберг: его тень словно нависает над Ларионовым, постепенно вытесняя образ нынешнего наставника СКА во время пресс-конференций. Ротенберг тоже говорил, что все понимают причины провалов и способы улучшения игры. Но ничего не менялось.

Следующий матч СКА проведет 19 января в Ледовом дворце против минского «Динамо», которое занимает третье место на «Западе».

Кирилл Легков