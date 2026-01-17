В квартире на улице Коллонтай накрыли казино с игровыми автоматами

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной организации и проведения азартных игр. В квартире дома на улице Коллонтай нашли 15 игровых автоматов, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

По подозрению в организации незаконной деятельности задержаны уроженец Оренбургской области и петербурженка. В ведомстве установили, что казино работало с конца 2025 года. Фигуранты разместили в квартире 24 персональных компьютера и 15 игровых автоматов.

Следователи реализуют комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В суд направлено ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения.

Татьяна Титаева