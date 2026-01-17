Предприниматели расставили точки

В Москве растет количество точек с кофе навынос. При этом обычных кофеен становится все меньше, это данные сервиса 2ГИС. Согласно подсчетам аналитиков, за год число заведений без посадочных мест увеличилось на 5%, теперь их свыше 4 тыс. в столице. А вот количество заведений классического формата за тот же период сократилось на 12%, до 2,5 тыс. Похожая динамика наблюдается и в других регионах страны. Например, только «Шоколадница» в 2025 году закрыла в Москве 18 из 150-ти своих кофеен. А минувшей весной управляющий директор сети кофеен Олег Подгорный отмечал, что компания временно приостанавливает открытие новых точек. И планирует сместить фокус на обновление большего количества существующих заведений, писал “Ъ”.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бизнес пытается оптимизировать расходы, говорит сооснователь холдинга «Рестамама» Евгения Доронина: «Предприниматели выбирают менее рискованные и более оборачиваемые проекты. Стоимость аренды растет, а покупательная способность падает, и микроформаты являются наиболее маржинальными с точки зрения модели окупаемости. Предприниматель несет меньше расходов.

Наш мегаполис может похвастаться огромным трафиком, и тут все просто: люди берут напиток и уходят, а деньги остаются. Для большого города это закономерный и понятный формат. А для стрит-ритейла — это глубокая ниша. Но это не значит, что люди перестанут ходить в кафе. То, что люди стали реже посещать такие заведения, никак не связано со сменой потребительского тренда. Просто рынок выбирает модели бизнеса с быстрой окупаемостью, и все больше предпринимателей видят перспективу в таких микроформатах».

Это подтверждают и владельцы кофеен. Если исключить сезонный фактор, то проходимость точек за последний год не изменилась, отмечает основатель сети кофеен «Бабушка Бобра» Иван Игонин: «В своих кофейнях я не заметил изменений. Больше влияют сезонные факторы. Летом выручка чуть меньше, так как наши кофейни расположены в спальных районах. В новогодние праздники в этом году посетителей у нас было меньше чем в 2025-м. Но в целом картина изменилась мало: люди приходят посидеть, кто-то берет напитки с собой, в пропорциях плюс-минус все осталось так же. Раньше это было не так заметно, ведь размер арендной ставки повышался не на такие большие суммы.

Сейчас стоимость квадратного метра, оплата труда и налоги выросли, компании пытаются как-то оптимизировать свои расходы, а неприбыльные бизнесы закрывают. Там, где залы с посадкой, нужно больше персонала — расходы выше. А точки и открыть легче, и затрат на них меньше».

Больше всего кофеен как классического, так и формата «to go» находятся в Пресненском, Тверском и Басманном районах Москвы, отмечают в 2ГИС. А средний чек составляет 500 руб.

Астон О'Салливан, Екатерина Вихарева