Ульяновская область вошла в число регионов с максимальным ростом зарплаты

Ульяновская область вошла в число регионов, где зарплаты выросли сильнее всего за последние пять лет, сообщала пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на данные РИА «Новости».

Как сообщало российское информационное агентство, ссылаясь на расчеты своих аналитиков на основе статистических данных, за последние пять лет наиболее заметно средние трудовые доходы выросли в Татарстане (на 134%), в Курганской области (рост на 130%), в Удмуртии (на 128%). Далее следуют Нижегородская и Новгородская области, где зарплаты за пять лет увеличились на 124%, а также Челябинская область (рост на 123%). В Забайкальском крае средние трудовые доходы выросли на 122%, в Ульяновской области — на 120%, в Марий Эл — на 119%, в Новосибирской области — на 117%, во Владимирской, Тульской, Оренбургской областях и в Алтайском крае — на 116%.

В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет и в октябре прошлого года составили 99,7 тысячи рублей.

В то же время абсолютная величина доходов населения в Ульяновской области остается пока низкой. Согласно данным РИА «Рейтинг», опубликованным 15 декабря 2025 года, Ульяновская область по среднедушевым доходам населения по итогам III квартала 2025 года занимает 68 место из 85 регионов России (новые регионы не учитываются) со среднедушевым месячным доходом 48,5 тыс. руб. Из ПФО ниже Ульяновской области в этом рейтинге Мордовия (44,9 тыс. руб., 76 место), Чувашия (44,9 тыс. руб., 77 место), Саратовская область (42,1 тыс. руб.,79 место), Республика Марий Эл (42,1 тыс. руб., 80 место). Оренбургская область в этом рейтинге на 64 месте (49,8 тыс. руб.), Самарская область — на 41 месте (56,8 тыс. руб.).

Сергей Титов