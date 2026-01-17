Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

144 млн рублей получил малый бизнес Удмуртии по программе льготного лизинга

Малый бизнес Удмуртии получил 144,5 млн руб. льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП в 2025 году, пишет ТАСС. По объему привлеченных средств республика заняла шестое место среди регионов РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для сравнения, небольшие предприятия из Москвы и Санкт-Петербурга привлекли по программе 296 и 283 млн руб. В целом малый бизнес РФ получил 3 млрд руб. «По данным структуры, это позволило 177 компаниям из 48 регионов приобрести более 400 единиц оборудования для запуска и расширения производств»,— говорится в сообщении.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, чаще всего инструмент лизинга использовал малый бизнес из сферы машиностроения и металлообработки: их доля от всего объема предоставленного финансирования составила 45%. «Также в топ-отраслей вошли химическая, пищевая и легкая промышленность, инфраструктурное строительство»,— добавил он.

По федпроекту «Малое и среднее предпринимательство» малый бизнес РФ получит до 2030 года более 18 млрд руб. по программе льготного лизингового финансирования. Программа реализуется через «дочку» корпорации — «МСП лизинг». Ставки на приобретения российского оборудования составляет 6%, зарубежного — 8%. Для субъектов малого предпринимательства из новых регионов, к коим относятся ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, ставки снижены до 1% и 3%.