144 млн рублей получил малый бизнес Удмуртии по программе льготного лизинга

Малый бизнес Удмуртии получил 144,5 млн руб. льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП в 2025 году, пишет ТАСС. По объему привлеченных средств республика заняла шестое место среди регионов РФ.

Для сравнения, небольшие предприятия из Москвы и Санкт-Петербурга привлекли по программе 296 и 283 млн руб. В целом малый бизнес РФ получил 3 млрд руб. «По данным структуры, это позволило 177 компаниям из 48 регионов приобрести более 400 единиц оборудования для запуска и расширения производств»,— говорится в сообщении.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, чаще всего инструмент лизинга использовал малый бизнес из сферы машиностроения и металлообработки: их доля от всего объема предоставленного финансирования составила 45%. «Также в топ-отраслей вошли химическая, пищевая и легкая промышленность, инфраструктурное строительство»,— добавил он.

По федпроекту «Малое и среднее предпринимательство» малый бизнес РФ получит до 2030 года более 18 млрд руб. по программе льготного лизингового финансирования. Программа реализуется через «дочку» корпорации — «МСП лизинг». Ставки на приобретения российского оборудования составляет 6%, зарубежного — 8%. Для субъектов малого предпринимательства из новых регионов, к коим относятся ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, ставки снижены до 1% и 3%.