«Новогор-Прикамье» устраняет аварию на Парковом

Причиной коммунальной аварии в микрорайоне Парковый стало повреждение чугунного водопровода на ул. Василия Каменского. Как сообщает «Новогор-Прикамье», ремонтные бригады проводят работы по локализации аварийной ситуации и переключения на сети водоснабжения.

Из-за аварии снижено давление воды в части Дзержинского, Индустриального и Свердловского районах Перми. Без воды остались дома на ул. Каменского, 1, 9.

Авария на водопроводе произошла сегодня около восьми часов утра. Из-за утечки воды были частично затоплены проспект Парковый и прилегающие улицы. Это вызвало изменения в работе общественного транспорта – автобусы были перенаправлены в объезд затопленных участков дорог.