Движение на МЦД-2 в область перекрыли из-за автомобиля на путях

На северо-западе Москвы движение по МЦД-2 в сторону области перекрыто из-за выехавшего на пути автомобиля. Об этом сообщает агентство «Москва».

По информации агентства, в районе станции «Трикотажная» легковой Nissan съехал с дороги под мостом и оказался на путях. Данных о пострадавших нет.

В пресс-службе Московской железной дороги заявили MSK1.ru, что инцидент произошел в 09:21, в 10:06 машину убрали с путей. Сейчас задерживаются несколько электричек Рижского направления в сторону области. Поезда МЦД-2 курсируют с установленным интервалом, добавили в МЖД.