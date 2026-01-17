Число оформлений самозапретов на кредиты в Удмуртии снизилось на 13,8% в декабре

Жители Удмуртии установили 15,6 тыс. самозапретов на кредиты и займы в декабре, что на 13,8% меньше, чем в ноябре. Большинство из них — 13,3 тыс. — были оформлены через портал «Госуслуги». По количеству самозапретов, установленных через государственный сервис, республика заняла 30-е место среди регионов РФ. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Темпы обращения граждан за самозапретами постепенно снижаются, хотя и остаются довольно высокими — около 1,5 млн в месяц,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Можно говорить о небольшом повышении в декабре показателя снятия самозапретов (189,8 тыс. таких операций.— “Ъ-Удмуртия”) в связи с сезонным фактором — в преддверии новогодних праздников многие традиционно обращаются за заемными средствами в банки и МФО».

Возможность установить самозапрет появилась 1 марта 2025 года. Как сообщили в ЦБ РФ, самозапрет может быть разным: по виду кредитора (кредитная или микрофинансовая организация), по способу обращения за займом или кредитом (в офисе и дистанционно либо только дистанционно).

При этом ограничение нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом в виде транспорта обязательства, образовательные кредиты и поручительства. Если гражданин решает отменить ограничение, то его снимут через день после внесения в кредитную историю соответствующей информации. В сентябре 2025 года устанавливать самозапрет было разрешение и через МФЦ.