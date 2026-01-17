Юрлица смогут купить абонемент на парковки Ярославской области

В Ярославской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешено приобретать абонементы на платные парковки. Изменение в постановление правительства Ярославской области «Об утверждении правил пользования платными парковками» подписал губернатор Михаил Евраев.

Ранее абонементы были доступны только физическим лицам. Однако вопрос о возможности оплаты парковок для работников юридическими лицами вызывал интерес у депутатов и жителей.

Согласно постановлению, юридические лица могут заключить договор с оператором и оплатить абонемент безналичным способом. Стоимость абонементов для юридических лиц в документе не указана. В то же время для физических лиц в Ярославле месячная стоимость абонемента составляет 7 тыс. руб., годовая — 60 тыс. руб.

Антон Голицын