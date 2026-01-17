Глава СКР поручил доложить о нарушении в Оренбурге прав детей, вынужденных проживать в бане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману провести проверку и представить доклад по фактам нарушения прав несовершеннолетних детей в Оренбурге. Об этом говорится в сообщении Информационного центра СКР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщило ведомство, в эфире федерального канала прозвучало, что в Оренбурге женщина с детьми из-за имущественных споров с бывшим супругом на протяжении длительного времени вынуждена проживать в бане. Отмечается, что отец детей отказывается предоставлять им иное жилище.

Сюжет о конфликте был показан 15 января на Первом канале телевидения в программе «Мужское/Женское». Наталья Васильева из Оренбурга в студии программы заявила, что ее бывший муж Владимир Потапов пытается выжить ее и детей из общего дома, в который был вложен материнский капитал. После развода бывший муж каким-то образом оформил дом на себя и отключил все коммуникации. У Натальи трое детей: старший сын 20-летний Арсений, не является сыном Владимира, а 17-летний Владислав и 13-летняя Лиза — его дети. Сейчас семья вынуждена жить в недостроенной бане с печным отоплением. Вторую зиму подряд они проводят там, потому что идти им попросту некуда. Суды по разделу имущества тянутся уже третий год.

Сейчас, отмечает ИЦ СКР, СУ СКР по Оренбургской области проводит по этим фактам процессуальную проверку.

Андрей Васильев