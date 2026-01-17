Квартирный пожар в Колпино привел к гибели петербуржца

Трехкомнатная квартира в доме на улице Веры Слуцкой загорелась утром 17 января. В результате происшествия пострадала женщина и погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов по возгоранию в Колпино поступил пожарным в 7:13. При общей площади жилья 70 кв. м горела обстановка комнаты и коридора на 20 «квадратах».

На ликвидацию пожара у специалистов ушло чуть больше часа. На месте работали 14 человек. Без жертв не обошлось — погиб петербуржец.

Татьяна Титаева