В Вооруженных силах Дании сочли Россию более опасной для Гренландии, чем США

Вооруженные силы Дании сосредоточены на противодействии потенциальной активности России в районе Гренландии, а не на защите от возможных военных угроз со стороны США. Об этом в интервью Reuters заявил глава Арктического командования страны Сорен Андерсен.

«Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России», — сказал генерал.

При этом он опроверг слова президента США Дональда Трампа о присутствии в регионе российских и китайских военных кораблей. Что касается угрозы вооруженного нападения США на датскую островную автономию, ее он назвал «гипотетической». «Не вижу ситуации, при которой член НАТО напал бы на союзника», — сказал господин Андерсен.