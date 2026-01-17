Совладельцы пермской сети по продаже техники поменялись местами на посту руководителя

Совладелец ООО «Дилос-Экстрим» Евгений Копыгин стал гендиректором общества. Он сменил на этом посту другого совладельца — Дмитрий Соснина, говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 25 декабря 2025 года. До 2017 года господин Копыгин уже был гендиректором сети салонов, потом уступил этот пост своему компаньону.

ООО «Дилос-Экстрим» зарегистрировано в 2004 году в Перми, учредителями указаны Дмитрий Соснин (85% долей) и Евгений Копыгин (15%). Господин Соснин также является собственником ООО «ДиэСаЙ» (оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом). Господин Копыгин владеет московскими ООО «ОКБ Моторы» и ООО «Формула Д» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, неспециализированная оптовая торговля) и пермскими ООО «Фан-клуб» и ООО «Имперское» (розничная торговля в специализированных магазинах, охота, отлов и отстрел диких животных).

Кроме того, Евгений Копыгин возглавляет Федерацию гребли на байдарках и каноэ Пермского края.