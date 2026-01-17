«Ак Барс» сдал семь кораблей и судов в 2025 году

Судостроительная корпорация «Ак Барс» сдала семь гражданских судов и военных кораблей по итогам 2025 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор акционерного общества «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Генеральный директор акционерного общества «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Есть стабильность в рамках отгрузки продукции. <...> В прошедший год у нас было 7 [кораблей и судов], в 2025 году. <...> Мы держим курс на развитие гражданской продукции»,— отметил господин Мистахов. В 2024 году корпорация сдала шесть кораблей и судов.

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс». Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. На заводе производят патрульные корабли, катера, малые сторожевые и ракетные корабли специального назначения. В 2022–2023 годах предприятие передало ВМФ России восемь госзаказов.

Анар Зейналов