«Ак Барс» сдал семь кораблей и судов в 2025 году
Судостроительная корпорация «Ак Барс» сдала семь гражданских судов и военных кораблей по итогам 2025 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.
Генеральный директор акционерного общества «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Есть стабильность в рамках отгрузки продукции. <...> В прошедший год у нас было 7 [кораблей и судов], в 2025 году. <...> Мы держим курс на развитие гражданской продукции»,— отметил господин Мистахов. В 2024 году корпорация сдала шесть кораблей и судов.
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс». Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. На заводе производят патрульные корабли, катера, малые сторожевые и ракетные корабли специального назначения. В 2022–2023 годах предприятие передало ВМФ России восемь госзаказов.