Жителя Петербурга зарезали в ходе конфликта во дворе дома на Архивной улице

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве оппонента. Предварительно установлено, что местного жителя зарезали во время драки в Невском районе, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Конфликт трех человек возник на почве личных неприязненных отношений. Правоохранители предварительно установили, что один из участников потасовки во время драки нанес погибшему телесные повреждения.

Полицейским сообщили, что во дворе дома на Архивной улице лежит труп раненого петербуржца. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия.

Татьяна Титаева