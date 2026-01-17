Челябинца осудили за пропаганду терактов

Центральный окружной военный суд признал виновным жителя Челябинска в пропаганде и призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и лишили права администрирования сайтов на два года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники ФСБ установили приверженца запрещенной Верховным судом России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в декабре 2024 года. По данным ведомства, он пытался расширить круг сторонников движения, пропагандировал терроризм и призывал к нему через интернет.

Приговор в отношении фигуранта не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска